ما هو ميعاد بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 ؟

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عمر شويل - جدة ميعاد بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، يشغل بال جميع أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية موعد الاختبارات النهائية للطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث بدء الفصل الدراسي الحالي بعودة الطلاب للدراسة من خلال المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي وليس العودة للمدارس من جديد، فوفقًا للإجراءات الصحية الحالية لم يسمح بعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات خوفًا وحرصًا على سلامتهم، وعلى الرغم من ذلك يرغب أولياء الأمور في معرفة موعد الاختبارات النهائية بالسعودية لأبنائهم الطلاب.

موعد الاختبارات النهائية لعام 1422

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية طريقة إجراء الاختبارات النهائية للطلاب على أن تتم بشكل آلي أو إلكتروني، حيث لن يسمح للطلاب بالذهاب للمدارس والفصول الدراسية من أجل الاختبارات ولكن سيتم الاعتماد بشكل كامل على المنصات التعليمية الإلكترونية، كما أنه تم تحديد ميعاد بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في السعودية على أن تكون في تاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2021 وبتاريخ الحادي عشر من شهر شوال.

الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي

وكانت قد قامت وزارة التعليم السعودية بوضع الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي بدايةً من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية كانت بيوم الخامس من جمادي الأول وكانت بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر. انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية بيوم الخامس عشر من شهر جمادي الأول والموافق الثلاثين من شهر ديسمبر. بداية إجازة نصف العام الدراسي جاءت بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات واستمرت حتى 17 يوم. كانت بداية الفصل الدراسي الثاني لمعظم الطلاب في مراحل تعليمية مختلفة بيوم 4/6/1442. وأما عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية فهي بتاريخ الحادي عشر من شهر شوال والموافق الثالث والعشرين من شهر مايو.

وذلك بعد الاعتماد على طريقة التعليم عن بعد وبشكل آلي، لحماية الطلاب وذويهم من خطر المرض والعدوى، حيث تسعى المملكة العربية السعودية جاهدةً لتحقيق ذلك الحرص والخوف على مواطنيها وأبنائهم.