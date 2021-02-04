نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توكلنا” طريقة استخدام توكلنا ورابط تحميل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن توكلنا من المنصات المهمة المنشأة بالسعودية وتتيح تلك المنصة للمواطنين خدمات لا عدد لها، ومن ضمن الخدمات المهمة الموفرة عبر المنصة هو تطبيق توكلنا، حيث يعد التطبيق أحد التطبيقات الهامة والتابعة لحكومة المملكة، ويوفر التطبيق للمواطنين جميع الخدمات المتوفرة على المنصة، ولكن يفضل المواطن التعامل مع التطبيق لأنه أسهل كما أنه يستطيع أن يدخل إليه بضغطة واحدة، فإليكم كل المعلومات عن التطبيق.

توكلنا

إن توكلنا وفر للمواطنين السعوديين تطبيق يمكن تنزيله بكل يسر على الهاتف، وهذا التطبيق هو التطبيق الوحيد المعتمد والرسمي من الحكومة، ولقد تم اعتماده بالفترة الماضية بواسطة وزارة الصحة بالسعودية، هذا بجانب العديد من الوزارات الأخرى بالمملكة، وهذا ليتم مكافحة ومجابهة الفيروس وللحد من انتشاره بالمملكة، ولقد وفر التطبيق كل الخدمات المتعلقة بالمواطنين من خلال التعرض لتطوير كامل وشامل عبر مركز المعلومات الوطني، فأصبح التطبيق بعد التعديل من التطبيقات المقدمة لأضخم الخدمات للمواطنين بالمملكة، مما ساهم في وضع حد لانتشار الفيروس.

طريقة استخدام توكلنا

تستطيع أن تستخدم التطبيق مثل ما تستخدم الموقع الإلكتروني بالضبط، حيث اهتمت الوزارة بتوفير طريقة تعامل بسيطة مع التطبيق مثل الطريقة البسيطة التي يتم التعامل بها مع الموقع الإلكتروني، وحتى تستطيع أن تسجل بالتطبيق أو بالموقع الإلكتروني عليك أن تدخل على أبشر المخصص للخدمات الحكومية وتقوم منه بالحصول على معلوماتك وبياناتك المسجلة بالجهات الحكومية، وتبدأ في اتباع التعليمات الآتية:

حمل التطبيق أولاً على هاتفك الذكي

افتح التطبيق.

اضغط على “تسجيل دخول جديد”.

اكتب رقم هويتك.

سجل رقم إقامتك لو كنت مقيم.

دون تاريخ مولدك.

اضغط “موافقة”.

عين كلمة سر خاصة بك ويكون الحد الأدنى لها 12 خانة تحتوي على حروف صغيرة وكبيرة باللغة الإنجليزية كما يجب أن تحتوي على علامات وأرقام.

حدد مكان إقامتك.

أجب عن كل الأسئلة.

حدد المكفولين والتابعين الموجودين بذات المنطقة بالإضافة إلى كتابة المعلومات.

اضغط على “بدء الحصول على الخدمات”.

رابط تحميل التطبيق

لقد وفرت السعودية هذا التطبيق للمواطنين، وتستطيع كمواطن تحميل توكلنا لو كان هاتفك أند رويد عبر متجر بلاي بالنقر هنا، ويمكنك استخدامه أيضاً لو كان هاتفك أيفون بالدخول على ابل ستور من هنا، ثم تقوم باستخدامه بالطريقة الموضحة سابقاً.

وضحنا لكم المعلومات المتعلقة بتطبيق توكلنا كما وضحنا طريقة تنزيله وتحميله على هاتفك، والطريقة التي تسجل بها في التطبيق، نتمنى أن تحصل من التطبيق أو من المنصة على ما ترغب به.