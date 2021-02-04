نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Active رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 للفصل الدراسي الثاني لتعليم طلاب الابتدائية والمتوسط والثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 نتابعها مع حضراتكم فى ظل جائحة تفشي فيروس كوفيد 19 وفي ظل بحث أعداد كبيرة من طلاب المملكة العربية السعودية عليها وذلك لتجنب الذهاب الى المدارس التي أصبحت معطلة بشكل تام فى ظل تفشي وباء كورونا المستجد، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم اجدد روابط المنصة الشغال دون أي مشكلة قد تواجه الطلاب.

منصة مدرستي التعليمية 2021

يعتبر موقع مدرستي التعليمي ذات أهمية كبيرة لطلاب جميع المراحل التعليمية سواء طلاب الصف الابتدائي والمتوسط والثانوي وغيرها من الصفوف التعليمية وذلك لتوفير منصة مدرستي عدد كبير من الخدمات التي جاءت بشكل خاص لمساعدة الطلاب على الحصول على العلم وعلى الحصول على شرح كافة المواد، وذلك فى ظل أزمة تفشي وباء كوفيد 19 وفي ظل إغلاق جميع المدارس السعودية بالكامل حفاظاً على أرواح طلاب المملكة، عليه قررت التعليم السعودي تحسين منظومة منصة مدرستي وتطوير المنصة بشكل اكثر واقوي وذلك لتسهيل عملية استكمال الدراسة عن بعُد واستكمال عمليات التعلم عن بعُد أثناء حضور الطلاب الحصص الافتراضية التي تعقد بشكل يومي يومياً باستخدام المنصة، عليه نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية طريقة الدخول على المنصة الصحيحة بشكل الكتروني.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي

التسجيل على منصة مدرستي اون لاين فور اتباع الخطوات التالية:-