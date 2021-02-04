باباجان يهاجم أردوغان: يتبع سياسة الاستقطاب والتضارب

واستمرت المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتعيين عميد جديد فى إحدى أكبر الجامعات فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف علي باباجان: حكومة رجب طيب أردوغان لا تستطيع حل مشاكل البلاد وهي تشغل الشعب بالأعمال العدائية.

أحمد جودة - القاهرة - قال على باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي: سياسة الاستقطاب والتضارب لحكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تضر البلاد، وفقا لقناة العربية.

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سعد محمود

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