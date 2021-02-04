السعودية تصدر 9 قرارات جديدة عاجلة لمواجهة ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الوبائي

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عمر شويل - جدة السعودية تصدر 9 قرارات جديدة عاجلة لمواجهة ارتفاع ضحايا فيروس كورونا، وذلك ضمن الخُطة الهامة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها وحتى لا ينتشر الفيروس، وذلك نتيجة ظهور لارتفاع نسبة الإصابات في بعض المناطق في المملكة، وتلك القرارات تستمر تطبيقها ثلاثون يوما، وسنوضح لكم بالتفصيل تلك القرارات التي سيتم تطبيقها ويبدأ العمل بها ابتداءا من اليوم الساعة العاشرة من مساءا.

تصريح وزارة الداخلية السعودية

أعلنت الداخلية السعودية من خلال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الموافق الخميس 4 فبراير 2021م- 22 جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ أن القرار جاء”إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وذلك تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا المستجد، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشى ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

القرارات الجديدة لفيروس كورونا