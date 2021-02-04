محافظ المجاردة يرعى احتفال أهالي مركز ثربان ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1442

دوت الخليج – ثربان: د. سحر رجب :

رعى محافظ المجاردة الأستاذ سعيد علي بن دلبوح مساء اليوم الأربعاء احتفال أهالي مركز ثربان ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام 1442 هـ بقرية ربوع بلادي التراثية وسط المحافظة بحضور وكيل محافظ المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان والمواطنين .

هذا ولدا وصوله مقر الاحتفال كان في استقباله وكيل محافظة المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي ورئيس مركز ثربان الأستاذ يحيى آل خلبان ومشايخ القبائل والأهالي .

حيث أفتتح سعادة المعارض والأركان المصاحبة للاحتفال والتي اشتملت على معرضين للمتاحف التراثية والحضارية ومعرض الكتاب والفن التشكيلي ومعرض الأسر المنتجة وفن التصميم والهدايا والديوانية التراثية التي نظم من خلالها عدد الفقرات الشعرية والقصصية والأدبية .

بعد ذلك توجه راعي الحفل إلى مقر الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الوطني فالقرآن الكريم ومن ثم أبحر مقدم الحفل الأستاذ معيض سالم الشهري في سماء الأبداع معلناً فقرات الحفل بداً بقصيدة شعرية فصحى القاها الشاعر الأستاذ هتان صليح الشهري ، فمشاركة وطنية لشباب وشابات المركز قدمتها بالنيابة عنهم الأستاذة ولاء بنت حسن سالم الشهري ومن ثم قدم طلاب مجمع الطلاليع التعليمي أوبريت , بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي ” الأنسان في ثربان ” من فكرة وسيناريو الأستاذ عوض سعيد الشهري وإنتاج وأخراج الأستاذ عمر خالد الشهري بمشاركة وأداء مجموعة من أبناء ثربان , ومن ثم مسرحية بعنوان ” على العهد باقين ” كتبها الأستاذ محبوب فهيد والأستاذ إبراهيم صالح الشهري بمشاركة الشاعر علي محجري الشهري , فقصيدة نبطية لشاعر سعيد الثرباني , واختتمت برامج الاحتفال بأوبريت شعبي بلوني العرضة والخطوة من كلمات الشاعر راشد الطلاعي بمشاركة فرقة ثربان الشعبية بقيادة الشاعر عواض الثرباني .

وفي ختام الحفل شارك محافظ المجاردة الفرقة الشعبية الفلكلور الشعبي .