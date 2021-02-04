نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل وظائف السعوديين عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 1442 // خطوات التسجيل بالمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الحكومة السعودية على التيسير على مواطنيها وتقديم كافة الخدمات عبر الإنترنت ومنها أنشاء رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف للشباب الباحث عن التوظيف الحكومي والخاص، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية الإستراتيجية 2030 التي تهدف بالنهوض في كافة المجالات وإدخال التكنولوجيا في كافة الخدمات ومنها خدمة التوظيف، والتي تهم الكتلة الكبيرة من أي مجتمع وهي كتلة الشباب الباحث عن عمل، وفيما يلي الرابط وطريقة التسجيل على المنصة الجديدة التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية.

رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

في ظل سعي السعودية إلي تقديم جميع الخدمات إلكترونياً، وتحسين فرص وطرق البحث عن الوظائف أنشأت المنصة الموحدة للتوظيف، ويمكن لجميع الشباب الباحث عن العمل الدخول إلي رابط المنصة الوطنية للتوظيف وتسجيل بياناته بدقة، لتكون قاعدة بيانات يتم الرجوع إليها في حالة الحاجة إلي توظيف لأي جهة حكومية أو خاصة.

أهداف المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 1442

توفير قاعدة بيانات رسمية موحدة تكون أساس للتعريف على أحتياجات سوق العمل السعودي.

تحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

توفير الوقت والجهد للمواطنين الراغبين والباحثين عن التوظيف.

خطوات التسجيل على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف. قم بتسجيل البيانات المطلوبة بناءً على استمارة الاستبيان الإلكترونية على المنصة. في حالة أن المنصة لا تعمل قم بإعادة المحاولة مرة أخرى. تسجيل الحالة الاجتماعية “أعزب، متزوج” والحالة الافتصادية.

وزارة الموارد البشرية السعودية

أعن وزير الموارد البشرية السعودي / أحمد سلمان الراجحي عبر موقع التواصل تويتر، عن شكره للقيادة السياسة في المملكة على تحسين جودة إجراءات التقديم على الوظائف، في ظل دخول الخدمات الإلكترونية في كافة المجالات ومنها مجال تقديم الخدمات.