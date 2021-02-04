نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي فوري سريع في أقل من 15 دقيقة الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نقدي فوري هو أحد أنواع التمويل التي تقدم في المملكة العربية السعودية، وبالأخص من خلال منصة سلفة الإلكترونية التي توفر التمويل الشخصي الوطني بدون أي مشاكل، وفي أسرع وقت ممكن، فإن كنت تريد تسليف مبلغ بسيط من أحد البنوك ولكن قد تكون الإجراءات تعسفية للغاية، فهنا يمكن اللجوء إلى منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع والحصول على مبلغ يصل إلى 5000 ريال سعودي، وسوف نطلق شروط تمويل سلفة الإلكتروني بالإضافة إلى طريقة طلب تمويل شخصي سريع من غير البنوك.

تمويل نقدي فوري

التمويل النقدي الفوري قد لا يكون متاح في كل مكان، وخصوصًا في البنوك، فهناك إجراءات واستراتيجيات مختلفة مطلوبة من أجل الحصول على تمويل شخصي ولكن مع منصة سلفة ستحصل على التمويل، وذلك بالضوابط والطرق التالية:

شروط تمويل منصة سلفة الإلكتروني

أن يكون المتقدم لتمويل سلفة سعودي الجنسية.

ألا يكون عمره أقل من ثمانية عشر عام.

لا بد أن يكون لديه وظيفة، وأن يقضي فيها ما لا يقل عن ستة أشهر عند تقديم طلب التمويل الشخصي.

ألا يكون راتبه الشهري من المؤسسة يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

تقديم طلب تمويل شخصي سريع

ويمكن تقديم الطلب من خلال الإنترنت، من خلال منصة سلفة الإلكترونية نموذج الطلب وسوف تقوم بالخطوات التالية:

ستقوم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في البيانات الشخصية الاسم والعنوان.

ستقوم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة الوظيفية.

ستقوم برفع نسخة من الهوية الوطنية والتي لا بد أن تكون سارية المدة.

مميزات التمويل الشخصي السريع النقدي

وتمويل سلفة على وجه الخصوص له العديد من المميزات والتي قد لا تكون موجودة في الكثير من المؤسسات المالية، من بينها: