نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب في بنك الراجحي 1442 خطوات ومزايا فتح حساب جارى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على شروط فتح حساب في بنك الراجحي تقدم الآن بكل سهولة بتقديم طلب للحصول على حساب جارى في مصرف الراجحي بخطوات سهلة جدا دون الحاجة إلى زيارة الفرع كل ما تحتاجة هو تعبئة بياناتك في أي مكان أو وقت يناسبك، حيث تمنحك قنوات الراجحي المصرفية إلكترونية على أدارة حسابك وتوفير لك من خلال حسابك الجاري الكثير من الخدمات المفيدة مثل خدمه تحويل الأموال وخدمة أصدار بطاقة الصراف الألي وغيرها من المزايا.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

يجب أولا التأكد من الهوية الوطنية أن تكون سارية المفعول.

ألا يقل عمر المقدم عن 16 عام.

لا يوجد أمكانية الحفظ والمتابعة أثناء عملية تسجيل فتح الحساب يجب أتمام العملية إلى النهاية.

التأكد من كتابة عنوان البريد الإلكتروني وعنوان البريد الوطني يجب أن يكون كليهما صحيح.

يجب التسجيل في موقع ابشر لإتمام عملية توثيق حسابك المصرفي الجديد.

لا يستفيد العميل من جميع الصلاحيات والخدمات ألا بعد أضافه التواقيع المعتمدة من خلال زيارة الفرع.

خطوات فتح حساب جارى

تعرف أيضا على كيفية شراء منزل عن طريق البنك الأهلي، هذه الخطوات تناسب أيضا للمقيمين داخل السعودية تابع الخطوات البسيطة الأتية:

أولا الدخول المصرف الراجحي.

ثم الضغط على أيقونة أوفق على الشروط والأحكام.

واختيار الجنسية ونوع الهوية.

ثم كتابة رقم الهوية ورقم الجوال.

يجب كتابة رقم الجوال صحيحا لأن سوف يتم إرسال رمز التحقق علية.

ثم اختيار اللقب.

وكتابة رقم البريد الإلكتروني.

واختيار اقصي مبلغ متوقع لعملية واحدة في السنة والدخل الشهري بالريال السعودي.

وكتابة الرقم المعروض في الصورة.

وأخيرا الضغط على كلمة التالي وإكمال باقي البيانات كما موضح في الصورة.

مزايا فتح الحساب الجاري عبر الإنترنت