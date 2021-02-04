نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا تسجيل جديد للأفراد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في توكلنا، لأنه يقدم خدمات إلكترونيا لا غني عنها حيث أن تطبيق توكلنا هو تطبيق يقوم بإعطاء تصاريح خروج إلي المواطنين لقضاء حاجتهم التموينية ويعطي لكل فرد في المملكة العربية السعودية 4 ساعات يستطيع فيهم المواطن قضاء مهامه، لذلك سوف نشرح إليكم طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا، حيث يجد بعض المواطنين الصعوبة في التسجيل عبر الموقع الرسمي لهم.

يجب القيام بتسجيل الدخول علي منصة ابشر اختر من القائمة (الأفراد) ثم بعد ذلك اضغط علي (خدماتي) ومن ثم نقوم بالضغط علي خدمات ونتوجه ألان نحو الخدمات العامة وبعد ذالك نختار تعريف رقم الجوال لتوكلنا اكمل البيانات الأخري كما موضح لك بعد استكمال ملئ البيانات سوف يتم إرسال رقم إليك عبر الهاتف

تستطيع ألان تسجيل الدخول علي تطبيق توكلنا بكل سهولة عن طريق هذه الخطوات البسيطة

قم بتحميل تطبيق توكلنا من المتجر الخاص بهاتفك

ثم فم بالضغط علي زر تسجيل حساب جديد

قم بـ أختيار ما بين خليجي أو زائر

ثم قم بـ ملئ الحقول كما مطلوب منك

ثم اضغط علي زر التالي

سوف يصل علي هاتفك كود تحقق

قم بوضع كلمة سر بعد ما قمت بتفعيل الحساب برقم هاتفك

ما هي خدمات تطبيق توكلنا في حالة وقف حظر التجوال

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها لنا تطبيق توكلنا، وسوف نستعرض لكم اهم الخدمات الذي يقدمها تطبيق توكلنا في ظل توقف حظر التجوال.

تستطيع استعراض المخالفات المرورية كما انك تستطيع طلب تصريح خروج و أيضا تستطيع استخراج تصر لطالب طلب تصريح لرياضة المشي

وكل هذه الخدمات يقدمها تطبيق توكلنا إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية.