نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة لوزارة الداخلية السعودية حرصا على المواطن السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحكم فيروس كورونا في قرارات العديد من الدول العربية والأجنبية ومن بينها المملكة العربية السعودية والتي أصدرت العديد من القرارات لتفادي الإصابة بالفيروس أو لتقليل عدد الإصابات وهذا من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على سلامة المواطن السعودي وشمل هذا القرار العديد من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية ومنها المطاعم وقاعات الحفلات وصالات الأفراح ودور العبادة والشركات والاستراحات والمخيمات وأماكن الألعاب.

قرارات خاصة بالمقاهي والمطاعم

تم في هذا الإطار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في كل من المطاعم والمقاهي والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية وذلك لفترة زمنية قدرها عشرة أيام قابلة للتجديد وعدم السماح لأي تجمهر أو تجمع بشري ينتج عن الطلبات الخارجية.

قرارات خاصة بالمراكز الترفيهية ودور السينما

كم صدر قرار بإغلاق دور السينما وأماكن الألعاب سواء كانت مستقلة أو متواجدة داخل المطاعم وداخل مراكز التسوق أو في المراكز الرياضية وكذلك غلق المراكز الترفيهية الداخلية فترة قدرها عشرة أيام قابلة للتجديد.

قرارات خاصة بالمناسبات والحفلات والاجتماعات

وكذلك تقرر إيقاف أي تجمعات وكذلك تقرر إيقاف المناسبات التي ينتج عنها وجود أعداد بشرية كبيرة كحفلات الزفاف سواء كانت داخل صالات مستقلة أو تابعة لأحد الفنادق والاجتماعات الخاصة بالشركات وكذلك منع الاستراحات والمخيمات التي تستخدم في مثل هذه الأشياء لفترة تصل إلى ثلاثون يوم.

الحد الأقصى للتجمعات البشرية المسموح بها

وقد صرح مصدر مسئول أن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية عن عشرين فرد وذلك لمدة قدرها عشرة أيام قابلة للتجديد وصرح البعض أن هذه القرارات قد تمتد لتشمل دور العبادة والمساجد في حالة أن دعت الضرورة ذلك وكذلك سوف يعاقب المخالف لهذه الإصدارات والقرارات وفقا لما هو متفق عليه