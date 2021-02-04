نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 Madrasati.sa إثبات حضور الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالسعودية، حيث منذ بداية الفصل الدراسي الأول، والدراسة في جميع محافظات المملكة تعتمد علي المنصة التعليمية، التي تم إعدادها بأحدث أساليب التكنولوجيا التعليمية، ومن خلال تسجيل دخول طلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية لمنصة مدرستي، يمكنهم تسجيل حضور يومي، وحضور الحصص اليومية، حيث يساعد نظام التعليم عن بعد في تمكين الطلاب من استكمال دراستهم، في ظل انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم.

تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب

يتزايد دخول الطلاب يومياً من أجل التسجيل عبر منصة مدرستي، والتي تعتبر الآن من أهم المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب في السعودية، للتواصل مع المعلمين في الحصول الدروس الخاصة بمنهجهم، حيث أنها منصة متكاملة يمكن للطلاب من خلالها تحميل الدروس، والتواصل المباشر بين الطالب والمعلم، وعمل الواجبات المنزلية التي يُكلف الطالب، وهذه هي خطوات تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي:

لكي يتم دخول الطلاب إلي منصة درستي يجب تحميل برنامج توكلنا.

ويستطيع الطلاب أن يقوموا بتشغيل تطبيق توكلنا عبر جهاز الكمبيوتر.

يقوم الطالب بعدها بدخول أيقونة تسمي حسابي.

علي الطالب إدخال بياناته الخاصة بمنصة مدرستي وهي اسم المستخدم وكلمة السر

يضغط الطالب علي إرسال وسوف يكون لديه المعلومات المطلوبة بدخول المنصة.

بعد ذلك يقوم الطالب بدخول منصة مدرستي ثم يتم تسجيل دخول عبر حساب مايكروسوفت.

بعد قيام الطالب بإثبات حضور في مدرستي يتم اختيار الدرس ثم يضغط حضور.

حل الواجبات من منصة مدرستي

وفرت منصة مدرستي للطلاب إمكانية حل الواجبات المدرسية، علي الطالب اختيار أيقونة الواجبات، ثم يقوم بالبحث علي الواجب الذي سيقوم بعمله، سيجد أيقونة خضراء اللون وهي حل الواجب، ستظهر أمام الطالب الأسئلة الخاصة بالواجب، حيث يقوم بالإجابة عليها ويرسلها للمدرس.