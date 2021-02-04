لقاء كشفي للتعريف بمسابقة التصوير الفوتوغرافي للأمم المتحدة  

دوت الخليج : الرياض – مبارك الدوسري نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم لقاء افتراضيا تعريفيا بمسابقة التصوير الفوتوغرافي ” العمل سويا ” التي ينظمها المكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في الدول العربية والمنظمة الكشفية العربية – الاقليم الكشفي العربي – والتي تركز على دور الشابات والشباب في تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ، حيث شارك في اللقاء التعريفي مدير ادارة الاتصال والشراكات بالمكتب الكشفي العربي أحمد حسن ، والمستشارة الاعلامية للبرنامج الاقليمي في هيئة الامم المتحدة علا الطناني .

وتناول اللقاء الذي اداره مفوض الاعلام والاتصال بالجمعية عبدالله المنصور التعريف بأهداف المسابقة واهميتها ، وتحدثت علا الطناني عن موضوعات المسابقة ، كما قامت بتقديم عرض لمجموعة من النماذج للصور الفوتوغرافية التي تخدم موضوعات المسابقة ، فيما عرف أحمد حسن الحضور من القادة الكشفيين بمعايير الاختيار ومعايير المشاركة وطريقة تحميل الصور ،ونظام الدرجات في تقييم الصور ، وجوائز وشروط المسابقة .

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