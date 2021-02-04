نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب مساعدات مالية وسداد ديون وقروض البنوك من الديوان الملكي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدات مالية وسداد ديون وقروض البنوك من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، حيث نقدم لكم صيغة لتقديمها الي الديوان الملكي والحصول علي مساعدة منه أياً كان نوع تلك المساعدة، فذلك أهم ما يبحث عنه السعوديين في تلك الأيام وخاصةً بعد تعطيل المصالح لفترة من الوقت بسبب الظروف الصحية التي تمر بها المملكة وجميع بلدان العالم بلا استثني، ولذلك يقوم المسؤليين في المملكة بدورهم الإجتماعي ومساندة المواطنين في تلك الأزمة، فقد يتعرض أي شخص في حياته الي أزمة مالية تعيقه عن التصرف في المبلغ بمفردة، أو التعرض لأزمة صحية مفاجئة غير محسوب لها، ولذلك فقد يتمكن المواطن السعودي من طلب أي مساعدة من الديوان الملكي وإرسالها له في شكل خطاب أو إرسال الطلب عبر بوابة الديوان الملكي إلكترونياً دون بذل المجهود
مساعدات الديوان الملكي السعودي
يوفر الديوان الملكي السعودي الدعم الكامل لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية واللذين يعانون من مشاكل صحية، اجتماعية، نفسية، أو مادية مؤثرة علي حياتهم، فهناك حل مثالي وهو إرسال برقية تحمل الطلب الذي ترغب بتقديم المساعدة إليك به، فقد يقدم الديوان الملكي تلك المساعدات:
- يمكن إرسال طلب الحصول علي مبلغ مالي ليسد به المواطن ديونه.
- يمكن إرسال طلب الحصول علي علاج أو طلب العلاج خارج المملكة العربية السعودية أو داخلها علي نفقة المملكة.
- يمكن طلب إسقاط قرض من أحد البنوك المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو الإعفاء من سداد المتبقي من الأقساط.
- يمكن إرسال طلب الحصول علي عمل أو وظيفة.
- يمكن إرسال شكوى ضد مسؤل أو موظف أو أي شخص في المملكة.
- يمكن تقديم اقتراح بخصوص أمر معين أو مشروع محدد يتم إنشاءه بالمملكة.
- يمكن تقديم العزاء أو التهنئة.
- يمكن تقديم طلب الحصول علي حكم بخصوص شخص معين أو طلب القصاص، كما يمكن طلب إسقاط حكم لشخص معين أيضاً.
- يمكن طلب السفر الي خارج المملكة العربية السعودية لأي سبب قم بذكره خلال الخطاب الذي يتم إرساله الي الديوان الملكي.
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