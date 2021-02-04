نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات متابعة طلب موقع المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكنت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة متابعة طلب عبر موقع مؤسسة التقاعد إلكترونيًا، موضحةً خطوات تسجيل دخول بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب دون الحاجة لزيارة الفروع، وتتولى المؤسسة أتمتة أنظمة التقاعد المدني والعسكري، ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية الـتأمينية، كما يعهد إليها بإدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين عقب انتهاء خدماتهم الوظيفية.

وتعمل على تنمية موارد المؤسسة المالية وحمايتها من أي مخاطر ومتغيرات اقتصادية، وتقدم العديد من الخدمات حيث تقوم بصرف المعاشات للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وصرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى.

متابعة طلب المؤسسة العامة للتقاعد

تماشياً مع رؤية المملكة 2030 أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد “إستراتيجية 2022″، التي تهدف من خلالها إلى تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمشتركين، وتتيح المؤسسة لكافة عملائها خدمة متابعة آخر المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة من قبل المشتركين والعملاء، وذلك من خلال العديد من مراكز الخدمة، أو الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للمؤسسة، وأيضًا من خلال تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية.

خدمة تتبع أخر المعاملات إلكترونيًا

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن المقصود بمتابعة المعاملة ومتابعة أي معاملة تخص الشخص المشترك أو المتقاعد أو الأشخاص المستفيدين، والتي يتم صرف المعاش التقاعدي بناءً عليها، كما أوضحت أن المقصود بالطلب هو أي طلب يتم تقديمه من قبل المشتركين والعملاء، وذلك عن طريق قنوات التواصل التي تتنوع ما بين بوابة الخدمات الإلكترونية، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال، العناية بالعملاء.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب

يتوجب على الشخص الذي يرغب في متابعة أخر معاملة له بالمؤسسة، أن يقوم بإدخال مجموعة من البيانات، تتمثل في: اسم (المعاملة/الطلب)، تاريخ المعاملة أو الطلب، رقم وحالة المعاملة أو الطلب، النوع، وذلك وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وبحسب المؤسسة العامة للتقاعد تتطلب متابعة أخر معاملة أو طلب القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التقاعد.

القيام بالضغط على “تسجيل الدخول”.

اختيار تسجيل الدخول للأفراد.

أخيرًا تحديد خيار الطلبات، من القائمة التي تظهر على يمين الشاشة، ثم القيام باختيار “متابعة الطلبات” والضغط على متابعة، وسوف تظهر القوائم الخاصة بالطلبات.