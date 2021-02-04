نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين لأي من السيارات الأتية من عروض الناغي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فورد الناغي، أعلنت عن افضل واهم العروض من اليوم والتي تم الإعلان عنهم عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن باقة من اهم سيارات فورد، كما أعلنت أيضا عن مواصفات وموديلات السيارات التي شملهم العرض والتي يمكن لأي من المواطنين السعوديين بالحصول عليها بمنتهي السهولة.

عروض الناغي

ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين، من اهم العروض التي تم الإعلان عنها حاليا من فورد الناغي والتي تبدأ بتاريخ اليوم 4 فبراير 2021 والتي تنتهي في 28 فبراير 2021، عروض الناغي أيضا جاءت لتشمل مجموعه مختاره من افضل واهم السيارات من ماركة فورد وهي فورد توروس 2021 و 2021 و فورد ادج 2020 و فورد اكسبلورر 2020 و 2021 و فورد اكسبيديشن 2020، وسوف نقوم بشرح مواصفات السيارات في العرض وصورها وقد تختلف المواصفات من حيث رغبه المواطن وتختلف باختلاف فئه السيارة المرغوب فيها.

فورد توروس 2021 و 2021

أعلنت فورد الناغي عن مواصفات فورد توروس 2021 و 2021 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 15.9 لتر بمعدل استهلاك 2 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 240 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 8 سرعات.

6 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه والكاميرا باختلاف الفئات.

مقاس عجلات 18.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

فورد ايدج 2020

أعلنت فورد الناغي عن مواصفات فورد ايدج 2020 وهي:

سياره رياضيه بدفع أمامي.

حجم المحرك 13.3 لتر بمعدل استهلاك 2 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 250 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 8 سرعات.

6 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه والكاميرا باختلاف الفئات.

مقاس عجلات 18.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

تحذير عند مغادره المسار وفي المناطق العمياء.

تحكم كهربائي كامل بالمقاعد والمقاعد مخمل.

فورد اكسبلورر 2020 و 2021

أعلنت فورد الناغي عن مواصفات فورد اكسبلورر 2020 و 2021 وهي:

سياره سيدان بدفع رباعي.

حجم المحرك 9.8 لتر بمعدل استهلاك 3.3 لتر.

6 أسطوانات لتوليد 285 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 10 سرعات.

7 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه والكاميرا باختلاف الفئات.

مقاس عجلات 18.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

تحذير عند مغادره المسار وفي المناطق العمياء.

تحكم كهربائي كامل بالمقاعد والمقاعد جلد.

فورد اكسبيديشن 2020

أعلنت فورد الناغي عن مواصفات فورد اكسبيديشن 2020 وهي:

سياره سيدان بدفع خلفي.

حجم المحرك 11 لتر بمعدل استهلاك 3.5 لتر.

6 أسطوانات لتوليد قوه 375 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 10 سرعات.

6 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه والكاميرا باختلاف الفئات.

مقاس عجلات 18.

تحذير عند مغادره المسار وفي المناطق العمياء.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

تحكم كهربائي كامل بالمقاعد.

وبهذا قد وضحنا لكم اهم المواصفات الموجودة بالسيارات والتي يمكن الحصول عليها من فورد الناغي عن طريق ملئ الاستمارة علي الموقع ثم سيقومون بالتواصل معك بسرعه.