نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا يوضح آلية الرسالة النصية للمستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد إقبال الأشخاص المستخدمين لتطبيق توكلنا كل يوم، خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن ضرورة استخدام تطبيق توكلنا كشرط أساسي عند المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد أوضح التطبيق أنه سيقوم بإرسال رسالة نصية بالحالة الصحية لكافة الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيق والتسجيل فيه وتطبيق أبشر، وذلك لحين إنهاء العطل الفني الذي واجه عدد من المستخدمين وفقاً للإدراة التطبيق، وقد أكد على أن هذه الرسالة النصية هي وسيلة تعتبر متعمدة من أجل إثبات الحالة الصحية، وأي سوء استخدام الرسالة أو محتواها ستعرض صاحبها للمسائلة القانونية، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا حل مشكلة تعليق تطبيق توكلنا التي عانى منها العديد من المستخدمين.

حل مشكلة تعليق تطبيق توكلنا:

وجه عدداً من مستخدمي تطبيق توكلنا بعد الإعلان الأخير الذي تم إصداره من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية للتمكن من الدخول إلى المولات والأماكن التي تلزم التصريح الرسمي لتطبيق توكلنا، فقد أوضح التطبيق من خلال بيان خاص به تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر” حيث تكرر إدارة تطبيق توكلنا شكرها لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة تطبيق توكلنا أوضحت أنه لحين استكمال الإصلاحات الفنية التي تعرض لها التطبيق وعانى منها الكثير من مستخدميه، وبناء على هذا العيب تم إصدار عدة بيان يوضح فيها محتوى الرسالة، فقد أشار إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية الخاصة بالشخص المستخدم وكافة الأشخاص المسجلين في منصتي تولكنا وأبشر، وقد اعتبرت الإدارة أن الرسالة هي حال أو فرصة مؤقتة ومعتمدة تتيح للجهات المشرفة على التطبيق، اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من الحالة الصحية للشخص المستخدم، ومن خلال هذا المقال نوضح محتوى الرسالة التي يتم إرسالها لكافة المستخدمين.

آلية الرسالة النصية عبر توكلنا:

أوضحت إدارة تطبيق توكلنا محتويات الرسالة التي يتم إرسالها إلى الأشخاص وهي:

الاسم

رقم الهوية

الحالة الصحية

صالحة للغاية

ومن الجدير بالذكر أن إدارة تطبيق توكلنا تأمل من الجميع متابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كافة التحديثات التي قد تحدث بخصوص هذا التطبيق.