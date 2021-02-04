الطقس المتوقع ليوم الجمعة: أمطار رعدية على عدد من المناطق وثلوج على أخرى

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة”.
كما تمتد الحالة المطرية إلى منطقتي الباحة وعسير، وكذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان وشرورة والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف.
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