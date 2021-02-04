الدفاع المدني ينقذ 4 مواطنين من احتجاز مركبتهم في سيول تبوك

بلادي – الرياض : باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك اليوم (الخميس) حـادث احتجاز 4 مواطنين داخل مركبتهم جنوب مدينة تبوك. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه جرى إنقاذهم بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، وهم بصحة جيدة. وكانت منطقة تبوك وضواحيها شهدت اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بتوخي الحيطة والحذر.

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