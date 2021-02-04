مستفيد يشكو من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير عداد الكهرباء دون إبلاغه.. و”الكهرباء” ترد

بلادي – الرياض :

تفاعل حساب عناية المشتركين بشركة “السعودية للكهرباء”، أمس (الأربعاء)، مع شكوى أحد المستفيدين من تسبب عمال الشركة في بعض التلفيات أثناء فك عداد الكهرباء.

وكان المستفيد أبلغ عناية المشتركين أن عمال الشركة المسؤولين عن معاينة وإصلاح عداد الكهرباء قاموا بفك العداد لاستبداله دون إبلاغه بذلك، ما تسبب في تلف جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وردّ حساب عناية المشتركين بأنه تم التواصل مع المستفيد عبر الرسائل الخاصة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.