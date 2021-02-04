بلادي – الرياض :
تفاعل حساب عناية المشتركين بشركة “السعودية للكهرباء”، أمس (الأربعاء)، مع شكوى أحد المستفيدين من تسبب عمال الشركة في بعض التلفيات أثناء فك عداد الكهرباء.
وكان المستفيد أبلغ عناية المشتركين أن عمال الشركة المسؤولين عن معاينة وإصلاح عداد الكهرباء قاموا بفك العداد لاستبداله دون إبلاغه بذلك، ما تسبب في تلف جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وردّ حساب عناية المشتركين بأنه تم التواصل مع المستفيد عبر الرسائل الخاصة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستفيد يشكو من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير عداد الكهرباء دون إبلاغه.. و”الكهرباء” ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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