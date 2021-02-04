“الموارد البشرية”: البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية بالتوظيف سترحَّل إلى المنصة الموحدة.. وهكذا ستتم معالجتها

بلادي – الرياض :
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني، أن البيانات المتاحة حاليا لدى جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص سيتم ترحيلها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أنه ستكون هناك جهة لإدارة حسابات طالبي العمل، ولديها صلاحية الوصول للبيانات وكتابة السيرة الذاتية، وتحديثها على المنصة.
وأضاف أن المنصة ستوفر عملية التحقق من البيانات المذكورة في السيرة الذاتية آليا، وتوثيق المؤهلات العلمية والتخصصات بما يضمن صحة البيانات المدخلة.
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