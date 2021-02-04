النائب العام يوجه بالتحقيق مع المسؤولين عن حساب نشر إعلانات خادشة للحياء تروج لفعاليات سياحية

بلادي – الرياض :
وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب باستدعاء المسؤولين عن أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لنشرهم إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التوجيه تضمّن التحقيق مع المسؤولين عن الحساب وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.، مؤكدا أن ما قاموا به يُعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.
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