يدخل حيز التنفيذ في الـ 10 مساء.. “أمانة الرياض” تعلن عن المنشآت المشمولة بقرار إيقاف تقديم الخدمات.. وتتوعد المخالفين

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرار إيقاف تقديم خدمات الطلبات الداخلية يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم لـ 9.6 ألف مطعم ومقهى في الرياض.

وأوضحت الأمانة أن المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق الصادر القرار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا تشمل 6 أنشطة تجارية، هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما.

وشددت الأمانة على أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية، وستطبق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مؤكدة أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.

وأشارت إلى أن عقوبات المنشآت المخالفة ستصل إلى الإغلاق لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر.