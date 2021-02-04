متحدث “توكلنا”: جارٍ حل المشكلة التي تواجه المستخدمين.. وهذه مدة صلاحية الرسالة النصية المؤقتة

بلادي – الرياض :
أكد المتحدث الرسمي لتطبيق “توكلنا”، المهندس ماجد الشهري، أن العمل جارٍ على حل المشكلة التقنية التي تواجه التطبيق ووضع الحلول للمشكلة المؤقتة.
وقال الشهري في مداخلة على قناة “الإخبارية” إن الخلل الذي كان يواجه المستخدمين سيحَل بشكل نهائي، وقمنا بحلول سريعة، وهي الرسالة النصية، وسوف توضح من خلالها الحالة الصحية للمستخدم، وستكون عبارة عن مستند رئيسي يستطيع الشخص استخدامه في الذهاب إلى أي مكان.
وأضاف أن الرسالة ستحتوي على معلومات متعلقة بـ(الاسم-رقم الهوية-الحالة الصحية-وفترة الصلاحية)، وهي بمثابة حل مؤقت، ولها وقت محدد سيكون بنهاية يوم غد الجمعة، داعياً الجميع لمتابعة الحسابات الرسمية للتطبيق لمعرفة آخر التحديثات.
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