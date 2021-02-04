ما هي منصة صحة للإجازات المرضية؟

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عمر شويل - جدة منصة صحة للإجازات المرضية، قامت وزارة التعليم بالتأكيد على التقيد بمنصة صحة وذلك للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والوظائف التعليمية، كما أن وزارة التعليم تابعت من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر أن تكون كل هذه التقارير الطبية تكون مستوفية لجميع الأركان النظامية وذلك على حسب الصلاحيات الممنوحة من خلال ما تقرير، وتتمنى وزارة الصحة للجميع دوام الصحة والعافية.

ما هي منصة صحة؟

قامت منصة صحة بالبدء في منح إجازات مرضية لجميع موظفي الدولة وتقديم جميع الخدمات للمواطنين ويتم ربطها بشكل إلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتماد جميع الإجازات المرضية التي تصدر من منصة صحة لجميع موظفي الدولة.

مميزات منصة صحة

تقوم منصة صحة بإتاحة خدمة الإجازات المرضية لجميع المنشآت الصحية وتسجيل الإجازات المرضية وذلك لكي يتم التحقق من صحة بيانات جميع المرضى والأطباء موثوقية المنشآت الصحية ومصدرها المعتمد كما أنها تتيح لجميع الأفراد إمكانية الوصول إلكترونيًا إلى جميع الإجازات المرضية. تقوم منصة صحة بالتدقيق وإدخال الإجازة المرضية والتي تمكن من خدمة المنشآت الصحية والتحقق من إدخال صحة بيانات المرضى بشكل سليم. كما وتقوم منصة صحة بتوفير خدمة الاستعلام عن الإجازات الرسمية والمرضية لكل شخص كما أنها تمكن الأفراد وجهات العمل من إمكانية الاستعلام عن حالات الإجازة المرضية وبشكل إلكتروني في أي وقت.

توفير خدمة منصة صحة

كان قد تقرر أن تكون تلك الخدمة مقدمة بشكل إلكتروني لجميع الموظفين والعاملين بالدولة في المملكة العربية السعودية لكي يتمكن لهم أن يقوموا بعمل وأخذ أجزاتهم بمنتهى السهولة اليسر ودون الحاجة إلى اللجوء إلى التكدس والازدحام في المناطق الحكومية من أجل أخذ الإجازات المرضية لهم.

وكان قد تقرر عمل ذلك الأمر بعد أن تم انتشار مرض أو جائحة كورونا في معظم دول العالم وتم فرض الحظر.