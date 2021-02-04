نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النقل" تجري صيانة للطرق المتأثرة بالأمطار في محافظات ضباء والوجه وأملج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت فرق الصيانة التابعة لوزارة النقل، اليوم، صيانة فورية للطرق التي تأثرت بالأمطار الغزيرة التي شهدتها في محافظات ضباء، والوجه، وأملج.

وفي طرق ضباء تبوك جرى صيانة التحويلات “ضحكان”، بالإضافة وإزالة الحجارة والصخور من طريق تبوك وصيانة بعض الانهيارات، وحركة السير ساريه ولله الحمد.

وفي محافظة أملج، جرى نزح المياه وإزالة آثار الأمطار وكذلك عمل صيانة فورية لشرق أملج، ولا يزال العمل جاريًا في الطرق الترابية.

جاء ذلك بمتابعة وتواجد ميداني من مدير فرع إدارة الطرق بضباء المهندس محمد سعود البياضي.