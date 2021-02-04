نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق وزارة الداخلية السعودية للحفلات والخدمات الداخلية للمقاهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعليق وزارة الداخلية السعودية للحفلات والخدمات الداخلية للمقاهي، أعلن مصدر مسئول من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بأنه هناك بعض الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها نتيجة المنحنى المرتفع لإصابات فيروس كورونا المستجد ونتيجة لتشديدات وزارة الصحة في الاحتياطات العديدة للوقاية من فيروس كورونا فما هي؟

إعلان وزارة الداخلية عن إجراءات احترازية جديدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه وفقًا لعدم الاهتمام الواضح من المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وكذلك نظرًا للموجة الثانية من فيروس Co-vid 19 التي تحتاج الكثير من البلاد حاليًا، وكذلك نتيجة الضغط الكثير على المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية محاولةً منها لإنقاذ المصابين، فإنه تم تقرير التالي:

تم إيقاف جميع المناسبات والحفلات والأفراح وجميع المناسبات التي تعتمد على عدد كبير من التجمعات وكذلك مثل الاجتماعات التابعة للعمل، وذلك لمدة ثلاثين يومًا وهي قابلة للتمديد. وكذلك غير مسموح بوجود تجمعات بين الأشخاص تزيد عن عدد عشرين شخصًا مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية مثل التباعد وارتداء المنامة الطبية واستخدام المطهرات، وذلك لمدة عشرة أيام وهي قابلة للتمديد. التوقف عن جميع النشاطات وأي فعاليات ترفيهية أخرى تقام في السعودية لمدة عشرة أيام ويمكن أن تمدد مرة أخرى. تم الإعلان عن إغلاق الصالات الرياضية والمراكز الترفيهية والسينمات وجميع أماكن اللعب التابعة لمطعم أو المستقلة وجميع المراكز الرياضية كذلك، وذلك لمدة عشرة أيام يمكن أن تمدد. التوقف عن تقديم جميع الطلبات الداخلية في المطاعم والاكتفاء بتقديم الطلبات الخارجية فقط، على ألا تسبب الطلبات الخارجية أي نوع من أنواع التجمع والتجمهر. يجب أن يتم الاهتمام بتطبيق الإجراءات والشروط التي تم وضعها من قبل جميع الوزارات المختصة وبشكل خاص وزارة الداخلية ووزارة التجارة والسياحة والموارد البشرية والاجتماعية والشئون القروية والإسكان. على وزارة الشئون البلدية بتوفير عدد من الفرق الميدانية لمراقبة الأوضاع في الشوارع السعودية والتأكد من تطبيق المواطنين للقواعد. توزع الصلوات على الجنائز في أوقات مختلفة على مدار اليوم، والالتزام بتطبيق مسافة 100 متر بين أماكن الدفن حتى لا يتم الاختلاط بين المشيعين وبعضهم البعض أثناء الدفن والصلاة.

ميعاد تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة في السعودية

وشددت وزارة الداخلية بأن الإجراءات التي تم وضعها سيتم تطبيقها بدايةً من اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر فبراير لعام 2021، ومن يخالف تلك القوانين في المرة الأخرى يغلق محله لمدة يوم كامل المرة الثانية يغلق لمدة يومين وفي المرة الثالثة يغلق لمدة أسبوعين والمرة الرابعة يغلق لمدة شهر.