نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاستحقاق في برنامج حافز البحث عن عمل ودلالات الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافز البحث عن عمل أو صعوبة الحصول على عمل كلاهما وجهان لعملة واحدة وهي برنامج حافز الوطني لدعم وتحفيز الباحثين عن عمل بشرط توافر بعض الشروط التي تؤكد أهلية الاستحقاق للمعونة المادية وقدرها 2,000 ألفي ريال سعودي لمن تنطبق عليه شروط ومتطلبات الاستحقاق، كما تقدم مجموعة من الخدمات الأخري مثل البحث عن عمل مناسب أو التقدم إلى التدريب على العمل المتاح وغيرها من الخدمات من خلال التقديم على منصة طاقات التي تتيح لك من خلالها التقديم على برامج حافز المختلفة أيضاً، ونتطرق في هذا المقال إلى تحديد شروط الاستحقاق الخاصة بالتسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل.

شروط استحقاق حافز البحث عن عمل:

بعد أن قمنا بشرح خطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل بالتفصيل والصور وجب علينا الآن توضيح شروط الاستحقاق والأهلية للحصول على حافز البحث عن عمل وهي كالتالي؛

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية. أن لا يقل عمرك عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عاماً. يجب أن تكون قادر على العمل في حال إن وجد. أن لا تكون عامل أو موظف في أي من القطاعات الحكمية أو الخاصة. ولا يجب أن تكون طالباً، أو ملتحق بأي من مراحل التعليم والتدريب. عدم وجود أي نشاط تجاري، أو وجود غير سعوديين على كفالته باستثناء الوالدين والأبناء و الزوج أو الزوجة. عدم وجود دخل شهري ثابت يعادل الألفي ريال سعودي خلال العام الذي يسبق شهر التقدم بالطلب. أن لا يكون يستحق لأي مخصص أو تعويض للتعطل عن العمل من جهه أخرى، ولا يستحق لمعاش تقاعدي. أن لا يكون في احد دور الرعاية الحكومية أو ما في حكمها. أن يكون مقيم في السعودية في العام السابق للتقديم في احد برامج حافز فترة لا تقل عن عشر شهور.

المدد التي يجب أن تكون قد مضت عليك قبل التقدم بالطلب: