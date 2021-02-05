نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافز صعوبة الحصول على عمل هو واحد من بين البرامج المتعددة التي تتبع صندوق الموارد البشرية السعودية ويدعم البرنامج من يبحثون عن وظائف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ويجدون صعوبة في الحصول على عمل، ويكون الدعم مخصصاً لمن ينتمون إلى الفئات العمرية بين 20 و60 عاماً، ويتم الدعم بمخصصات مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي بدءاً من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم وعلى مدار فترة الاستحقاق التي تصل إلى 12 شهراً ويتم تقسيم المخصصات على أشهر السنة الهجرية، بحيث يتم تخصيص 1500 ريال شهرياً للأشهر الهجرية الأربعة الأولى، ثم 1250 ريال شهرياً في الأربعة أشهر الهجرية الثانية، ثم تخصيص ألف ريال شهرياً خلال الأشهر المتبقية.

شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل للنساء

توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للحصول على دعم حافز من البوابة الوطنية للعمل طاقات وتتمثل شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل للنساء في الآتي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون ضمن الفئات العمرية بين 20 إلى 60 عاماً.

يشترط أن تكون المتقدمة مقيمة في المملكة بشكل دائم لمدة لا تقل عن عشرة أشهر من السنة السابقة لتقديم الطلب في حافز.

أن لا تكون المتقدمة من المستفيدين من إعانات البحث عن عمل أو مستحقة لها عند تقديم الطلب.

أن لا تكون موظفة أو عاملة بأي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن تكون المتقدمة قادرة على العمل وليست لديها أية موانع للعمل.

أن لا تكون من المستحقين للمعاش التقاعدي.

أن لا تكون مستحقة لأي تعويضات أو مخصصات ضد التعطل عن العمل.

أن لا تكون طالبة أو متدربة في أي من مراحل التعليم.

أن لا يكون لدى المتقدمة أي نشاط تجاري.

أن لا يكون لديها دخل ثابت يساوي قيمة المخصص المالي أو يزيد عنه.

أن لا تكون من المستفيدين من خدمات برنامج حافز البحث عن عمل أو مستحقة لها وقت تقدمها بالطلب.

أن تكون المتقدمة قد أمضت المدد الوارد ذكرها قبل تقديمها الطلب في حافز صعوبة الحصول على عمل:

1- ثلاثة أشهر من انتهاء العلاقة الوظيفية مع أي من القطاع العام أو الخاص في حالة قيامها بالعمل بأي منها.

2- أن تكون قد أمضت مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصولها على شهادة إنهاء الدراسة بأنواعها سواء دراسة فوق جامعية، أو دراسة جامعية أو الشهادة الثانوية، أو ما يعادلها.

3- أن تمضي المتقدمة ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابها من الدراسة أو التدريب إذا كانت من غير المستحقات لمكافأة من الدولة على هذه الدراسة أو التدريب.

4- أن تمضي عام كامل على الأقل من تاريخ انسحابها من الدراسة أو التدريب إذا كانت من المستحقين لمكافأة الدولة على الدراسة أو التدريب.

5- أن تمضي المدة التي تحددها اللوائح دون أي خلل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون وجود عذر يقبله الصندوق، وذلك خلال فترة دراسة الصندوق للطلب المقدم منها.