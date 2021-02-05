نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج قبول حرس الحدود || رابط أبشر jobs.sa النتائج النهائية لتقديمات الوظائف السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حرس الحدود الذين سبق لهم التقديم الإلكتروني عبر منصة أبشر للتوظيف بالمملكة، والتي تقوم باستقبال طلبات وظائف المواطنين في العديد من مجالات العمل الحكومي بالمملكة وفق اتباع عددا من الشروط والضوابط مع اتباع خطوات التقديم كاملة، وبعد الانتهاء من التقديم يتابع المتقدمين التعرف على نتائج تقديم الوظائف من خلال المصادر والقنوات الرسمية بالوزارة.

وظائف السعودية الحكومية 1442

وظائف حرس الحدود بالسعودية

قامت وزارة الداخلية بالمملكة بالاتفاق مع الوزارات المعنية بالمملكة بإتاحة طلبات توظيف حرس للحدود من الرجال منذ فترة قليلة، وقد قامت بنشر إلية خاصة للتقديم وشروط محددة من الصفات البدنية والنفسية والمؤهل وموافقة وزارة الداخلية الرسمي على إمكانية قبول المتقدمين، حيث تعتبر وظيفة حرس الحدود من الوظائف الهامة والحساسة بالدولة حيث يتابع الحاس أعمال تهريب المهاجرين غير القانونيين من خارج المملكة مما قد يضر بالأمن القومي، ومن أعمال التهريب يقوم الحارس بمنع أعمال تهريب المخدرات والبضائع الغير مستوفاة الجمارك وما إلى ذلك، ويكون لذلك عدد من الشروط يجب الالتزام بها كل المتقدمين لضمان القدرة والنزاهة والوطنية.

نتائج قبول وظائف أبشر

قامت الهيئة العامة للجوازات السعودية بإطلاق الإعلان عن حاجتها لتوظيف عدد من الرجال المؤهلين لشغل وظائف حرس الحدود بالمملكة، وتقوم الهيئة بتخصيص رابط منصة ابشر الإلكترونية لإتاحة طلبات التقديم للراغبين في العمل وأيضا مراجعة البيانات وتحديد المقبولين للمقابلات الشخصية فيها، ويتم من خلال المنصة الإلكترونية أيضا الإعلان عن أسماء المقبولين بالوظائف أو المقبولين بشكل مبدئي والذين تقرر تحديد مواعيد عمل المقابلات الشخصية لهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج حرس الحدود