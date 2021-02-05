نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لتملك العقارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية عن إعفاء جميع المسجلين بالضمان الاجتماعي عن دفع المقابل المالي الخاص بطلبات تملك العقارات السكنية أو العقارات الزراعية، وقد أكدت الهيئة إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من اي مقابل مالي.
وقد لاقى خبر الأعفاء للمسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي فرح وبشر في قلوب المستفيدين من الإعفاء نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
المقابل المالي الخاص بالعقار السكني
- مساحة 100 متر مربع او اقل بمقابل مالي قدره 200 ريال
- مساحة فوق المائة متر مربع إلى 500 متر مربع بمقابل 400 ريال
- مساحة فوق ال500 متر مربع إلي 1000 متر مربع بمقابل مالي 800 ريال
- مساحة فوق 1000 متر مربع إلى 200متر مربع بمقابل مالي 1200ريال
- مساحة فوق 2000 متر مربع إلى بمقابل مالي 1800 متر مربع.
المقابل المالي الخاص بالعقار الزراعي
- يبدأ من مساحة 1000 متر أو أقل بمقابل مالي قدره 800 ريال سعودي
- مساحة فوق 1000مترمربع 2000 متر مربع بمقابل 1400 ريال
- مساحة 10000 متر بمقابل مالي 2000 ريال
- مساحة أكبر من 10000 متر مربع بمقابل مادي قدره 3000 ريال
- مساحة 25000 متر إلى 50000 متر بمقابل مالي 4000 ريال
علمًا بأن الهيئة العامة للعقارات ستفرض على التعديات العقارية مبلغ 200 ريال والتعديات الزراعية مبلغ 500 ريال سعودي، وسيكون المقابل المالي للتعديات السكنية هو 200 ريال سعودي، والمقابل المالي للتعديات الزراعية هو 500 ريال سعودي.
وسيتم استقبال الطلبات بالأعفاء من المقابل المالي لجميع المسجلين في الضمان الاجتماعي إليكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية إحكام علمًا بأن بعض الخدمات المقدمة نظير المقابل المادي على المنصة مثل الخدمات القانونية والخدمات الفنية، وخدمات الدعم والتنسيق الإداري مع الجهات المرتبطة بها ستكون متاحة على الموقع حتى يتمكن المستفيدون من استكمال كافة الإجراءات وإثبات طلب التملك والتعديل والإضافة،
خطوات التسجيل في منصة أحكام
- اول خطوات التسجيل هي عمل حساب مستخدم جديد في منصة إحكام
- ثم تسجيل الدخول
- وبعد تسجيل الدخول النقر على تسجيل طلب
- وتعبئة النموذج
- الضغط علي ارسال الطلب
- التأكد من صحة البيانات
- الضغط على حفظ واستكمال
- اضافة بيانات العقار
- الضغط على مراجعة الطلب
- اضغط ارسال الطلب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لتملك العقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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