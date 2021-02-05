بعد إطلاق لائحتها.. “هيئة النقل” تدعو الجمهور لاختيار اللون الموحد لـ”السطحات”

بلادي – الرياض :
دعت الهيئة العامة للنقل، الجمهور إلى التصويت في اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات “السطحات”، وذلك من خلال الرابط.
وتأتي دعوة الهيئة بعد إطلاقها لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وتسهيل تملك المركبات.
وكانت الهيئة عقدت مؤخرا ورش عمل استعرضت فيها لائحة نشاط سحب المركبات التي حددت مسؤوليات الناقل والمستفيد، كما حددت هوية جديدة وموحدة لمركبات السحب؛ حيث ستكون المركبات قريبا بألوان عاكسة لتسهيل التعرف على المركبات المخصصة والمرخصة، ومنع المركبات غير المخصصة من ممارسة النشاط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط.
وقال وزير النقل صالح الجاسر في وقت سابق إن صدور اللائحة سيحقق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، ومكافحة التستر فيه.
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