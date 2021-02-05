تطبيق “توكلنا” يعاود العمل بعد معالجة الخلل التقني

بلادي – الرياض : عاود تطبيق “توكلنا” العمل مجددًا بعد خلل تقني أدى إلى توقف خدماته خلال اليومين الماضيين. وخلال فترة التوقف اعتمد التطبيق إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية للمستخدمين تمكنهم من الدخول للمنشآت التجارية. وكانت الوزارات والمؤسسات والمنشآت التجارية اشترطت تحميل التطبيق من أجل الدخول لمقارها.

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