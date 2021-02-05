هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

بلادي – الرياض :

هطلت أمطار غزيرة اليوم الجمعة على منطقة مكة المكرمة شملت الحرم المكي والمنطقة المركزية المحيطة به.

وأظهرت فيديوهات هطول الأمطار مع أداء المعتمرين لمناسك العمرة، أو الصلاة في صحن المطاف، في جو روحاني.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من المناطق منها منطقة مكة المكرمة.