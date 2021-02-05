إغلاق طريق الهدا في الجهتين مؤقتًا بسبب التقلبات الجوية

بلادي – الرياض :
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إغلاق طريق الهدا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة في الاتجاهين بصورة مؤقتة أمام حركة المركبات.
وأرجعت ذلك إلى تدني مدى الرؤية خلال الوقت الحالي، وهو ما استدعى إغلاق الطريق حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق.
وشهدت المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وهو ما تسبب في إغلاق الطريق.
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