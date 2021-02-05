القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية

بلادي – الرياض :
أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخص دعا إلى الرذيلة من خلال عدة مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، إنه تم رصد مقطع الفيديو متداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.
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