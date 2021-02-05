“الرياضة” تُحدد 15 مقعداً لحضور المباريات

بلادي – الرياض : أفادت مصادر بأن وزارة الرياضة تعتزم تحديد 15 مقعداً فقط للحضور بالمباريات التي تستضيفها الملاعب التابعة لها. وأشارت المصادر وفقاً لـ”سبورت 24″، إلى أن وزارة الرياضة ستُخصص 15 مقعداً بواقع 10 مقاعد للفريق المستضيف و5 مقاعد للفريق الضيف. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالإشارة إلى أن الحضور سيقتصر على رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء الذهبيين فقط.

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