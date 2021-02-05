“الداخلية”: الإطاحة بمروج مخدرات باكستاني وبحوزته 108 ألف كلجم من “الشبو”

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الداخلية اليوم(الجمعة) الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، وضبط نحو 108 ألف كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين “الشبو” كانت بحوزته.
وقالت الوزارة إن 94 كيلو جرامًا من المضبوطات مشبعة في قطع أقمشة، ونشرت مقطع فيديو يظهر جانباً من المضبوطات وطريقة إخفاءها.
وأوضحت أنه جرى إيقاف المقبوض عليه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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