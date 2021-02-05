القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات وبيع أجزائها كقطع غيار في الرياض

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات وتفكيك أجزاء بعضها في أحد الأحواش بجنوب مدينة الرياض، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع قطع الغيار.

وذكرت وزارة الداخلية أن المتهمين هم 7 مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأكدت أن المتهمين أقروا بسرقة 6 مركبات، وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.