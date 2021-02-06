الدوس على العجلة ….نظرية جديدة

كثيراً ما نسمع هذه الجملة” الدوس على العجلة ” ومعرفة المعنى الحقيقي لها والذي في وجهة نظري وقد أكون مخطئاً لها عدة معان وتسميات ونظريات وهي نظرية جديدة تستحق التمعن فيها والاستفادة منها … صحيح أننا قرأنا العديد من النظريات الحديثة والقديمة التي عتى عليها الزمن مع مرور الوقت وتقلبات الحياة …فظروف اليوم تختلف واقعاً وصورة وبالذاتً مع البياتِ الشتوي والانفلونزا الموسمية وظروف الجائحة … إلا أن العجلة مستمرة في الدوران في كل شيء .. والحياة منتظمة وصحيح أن الابتعاد الاجتماعي كان ضرورة مُلحة في هذا الفترة العصيبة التي تتطلبُ وعياً كافياً وحزماً في أمورنا .. ولاشك بأن هذه الفترة كانت مليئة بالإيجابيات فضلاً عن أنها درساً مجانياً تعلمنا منه الصبر ومواجهة الأزمات والتعامل مع ظروفها بما تقتضيه هذه الفترة الزمنية من عمرنا

إن من أهم مقومات هذه النظرية هو الاهتمام بُجل وقتنا .. فكما قيل قديما … الوقت من ذهب .. فالشعور بأهميته حياة للإنسان فُكل ساعة تُحسب في ميزان أعمالنا وخبراتنا، ويُشعرنا بتحمل المسؤولية والتي أصبحت حملاً علينا في التزاماتنا الحياتية .. والتي نتخطاها بالتنظيم الجيد للوقت ووضع مجدولة في ورقة صغيرة أو مسودات أجهزتنا اللوحية المتخمة بالتطبيقات بشتى برامجها والتخلص من عادة التأجيل التي تقتل الوقت ولا تتم معها أي إنجازات , ومِمّا يقويّ هذه النظرية هو الاطلاع والقراءة وتطوير الذات والتفكير بإيجابية تجاه الأحداث من حولنا وتقبل الأحداث السيئة ومحاولة تغييرها , والاستفادة من التحديات والصعوبات , فالشخصية الناجحة لا تُركز على الحل بل تستفيدُ من أي تحدٍ تواجهه وتستخدمه في التخطيط المستقبلي لها

فالنظرية الحديثة أسلوب جديد في حياتنا .. بعيداً عن كل النظريات الأخرى حتى في مقدار السكر في كوب قهوتنا الصباحية .. حتى تُعدل من أمزجتنا من أجل ممارستنا لأعمالنا بطريقة أكثر إيجابية وإبداعية من أجل التحفيز الذي يجهله كثيراً منا … فهو وقُود العجلة لاستمرارها في مكافئة النفس خصوصاً إذا كان لديك هدف تحلم به أو ترغب في تحقيقه فلا بد من تحفيز ذاتك للوصول إليه والأهم في هذه النظرية الجديدة هو البقاء مع الأشخاص الإيجابيين فهم من أفضل المحفزين دائمًا لرفع مستوى تفكيرك وشحنك بالطاقة الإيجابية

والمهم في نظرية “الدوس على العجلة” هو المرونة وهي التفاؤل والقدرة على الاستمرار ووضع الأهداف والتحلي بالصبر للتعامل معها

وأخيراً فأن لفظة “العجلة” تُعد تشبيها قوياً لدورة أو تكرار منتظم وهي المحصلة في نتاج أعمالنا … فحذار .. فحذار أن تقف العجلة.

عماد الصاعدي

رئيس التحرير