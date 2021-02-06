“هيئة الاتصالات”: استمرار إتاحة استخدام “توكلنا” مجاناً وبدون احتساب تكلفة البيانات

بلادي – الرياض : أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (السبت)، استمرار إتاحة استخدام تطبيق “توكلنا”، مجاناً وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات. وكانت “هيئة الاتصالات” قد أعلنت في مايو 2020، إتاحة تطبيق “توكلنا” لاستخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، للجميع مجاناً ودون احتساب تكلفة البيانات عبر كل الشبكات، لافتة إلى أن التطبيق يتيح الحصول على التصريح الإلكتروني بخطوات سهلة.

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