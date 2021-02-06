العثور على “مفقود” متوفىً بعد تعطل سيارته في أحد الأودية بضباء

بلادي – الرياض :
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أمس (الجمعة)، العثور على شخص مفقود بضباء متوفى، في منطقة بالقرب من تبوك.
وذكرت جمعية “عون” أنها كانت قد تلقت بلاغا للبحث عن المفقود، وذلك بعد تعطل سيارته في أحد الأودية، فيما باشر أعضاء الجمعية البحث عنه فور تلقيهم البلاغ.
وأشارت إلى أنها تلقت من الكنترول الميداني لفريق البحث، خبر العثور على المفقود، متوفىً، بعد ساعات من البحث عنه، داعية له بالرحمة والمغفرة.
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