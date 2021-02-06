وصل عدد الحضور إلى 200 شخص.. “أمانة عسير” تغلق قاعة أفراح بأبها

بلادي – الرياض :
أغلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير، إحدى قاعات الأفراح بأبها، لتجاوز عدد الحضور فيها أكثر من 200 شخص.
وأوضحت الأمانة، وفقًا لصحيفة “سبق”، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة التعليمات.
وأكّدت أمانة منطقة عسير أن الجولات الرقابية مستمرة يوميًّا، على مستوى المنطقة وبلدياتها للسيطرة على وقف انتشار الفيروس، مؤكدة أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وأن العقوبات ستُطبق على المخالفين لها.
وطالبت الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم مخالفتها؛ حفاظاً على صحة الجميع والوقوف مع التعليمات الصادرة والالتزام التام بها.
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