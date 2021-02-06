وزير النقل: محطة قطار الحرمين بجدة ستكون جاهزة قبل الحج.. وتحميل المقاول كامل تكاليف الصيانة

بلادي – الرياض :

قال وزير النقل، صالح الجاسر، اليوم (السبت)، إن محطة قطار الحرمين في جدة ستكون جاهزة قبل حج هذا العام، مبيناً أن عملية الإصلاح تسير بوتيرة متسارعة.

وأوضح الجاسر في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن نسبة إنجاز أعمال الإصلاحات بلغت 34%، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 700 عامل بالموقع، وأن تشغيل المحطة سيبدأ قبل رمضان القادم.

وأشار إلى أن ذلك سيتم وفق نموذج التشغيل الدائم، أي بأعداد رحلات أكبر من نموذج التشغيل المرحلي الذي كان قائما قبل التوقف، حيث يمكن في المواسم تسيير حتى 54 رحلة باليوم لقطارات مزدوجة والتي تكون سعتها 834 راكبا.

وأشاد الجاسر بدعم خادم الحرمين وولي العهد، والذي نتج عنه الوصول إلى تسوية مع المقاول بحيث يقوم بإصلاح كامل المحطة وتحمل نتيجة الأضرار على حسابه بالكامل، وإنهاء كل الإصلاحات قبل موسم الحج القادم.