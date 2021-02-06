بينها سطو وإطلاق نار.. “الأمن العام”: يستعرض بالفيديو تفاصيل جرائم تم القبض على مرتكبيها

بلادي – الرياض :
استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي ساهم مرتكبوها في ترويع الآمنين، ونجحت قواته في القبض عليهم، بمختلف مناطق المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح مقطع فيديو نشره “الأمن العام” تمكن رجال الأمن في مدينة جدة من ضبط مواطن و5 مخالفين للإقامة من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم سرقة بلغت جملتها نحو 180 ألف ريال.
وأشار إلى أنه تمكن رجال الأمن بالرياض من القبض على مواطن أطلق النار من سِلاح ناري بحوزته أثناء قيادته لمركبته في أحد الأحياء السكنية، وكذلك تم ضبط مواطنَيْن استوليا على مركبة تحت تهديد السِلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلَح.
وكشف عن القبض على مواطن بمكة وهو يتحدث خلال مقطع فيديو مع قاصر بعبارات لها إيحاءات جنسية، وفي ظهران الجنوب تم ضبط مواطِنَيْن تباهيا بإطلاق النيران في الهواء على أحد الطرق العامة.
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