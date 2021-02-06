بينها سطو وإطلاق نار.. “الأمن العام”: يستعرض بالفيديو تفاصيل جرائم تم القبض على مرتكبيها

بلادي – الرياض :

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي ساهم مرتكبوها ‏في ‏ترويع الآمنين، ونجحت قواته في القبض عليهم، بمختلف ‏مناطق ‏المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية.‏

وأوضح مقطع فيديو نشره “الأمن العام” تمكن رجال الأمن ‏في ‏مدينة جدة من ضبط مواطن و5 مخالفين للإقامة من ‏الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم سرقة بلغت جملتها نحو ‏‏180 ألف ريال.‏

وأشار إلى أنه تمكن رجال الأمن بالرياض من القبض على مواطن ‏أطلق النار من سِلاح ناري بحوزته أثناء قيادته لمركبته في أحد ‏الأحياء السكنية، وكذلك تم ضبط مواطنَيْن استوليا على مركبة ‏تحت تهديد السِلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلَح.‏

وكشف عن القبض على مواطن بمكة وهو يتحدث خلال مقطع ‏فيديو مع قاصر بعبارات لها إيحاءات جنسية، وفي ظهران ‏الجنوب تم ضبط مواطِنَيْن تباهيا بإطلاق النيران في الهواء على ‏أحد الطرق العامة.‏