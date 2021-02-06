اعتداء على مقطع فيديو لفرد يُكلِّف جهة حكومية 55 ألف ريال

بلادي – الرياض :
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن عقوبة تعرضت لها إحدى الجهات الحكومية، بسبب اعتدائها على مقطع مرئي يخص أحد الأفراد، بتضمينه في مقطع مرئي لها.
وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام الجهة الحكومية بدفع 30 ألف ريال تعويضاً في الحق الخاص، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 25 ألف ريال في “الحق العام”.
وأضافت أنه تم إلزام الجهة بحذف وإزالة المصنف محل المخالفة وعدم الاحتفاظ به أو تخزينه على أي وسائط حكومية، مشددة على أهمية الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، لتجنب العقوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتداء على مقطع فيديو لفرد يُكلِّف جهة حكومية 55 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.