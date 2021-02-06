اعتداء على مقطع فيديو لفرد يُكلِّف جهة حكومية 55 ألف ريال

بلادي – الرياض :

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن عقوبة تعرضت لها إحدى الجهات الحكومية، بسبب اعتدائها على مقطع مرئي يخص أحد الأفراد، بتضمينه في مقطع مرئي لها.

وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام الجهة الحكومية بدفع 30 ألف ريال تعويضاً في الحق الخاص، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 25 ألف ريال في “الحق العام”.

وأضافت أنه تم إلزام الجهة بحذف وإزالة المصنف محل المخالفة وعدم الاحتفاظ به أو تخزينه على أي وسائط حكومية، مشددة على أهمية الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، لتجنب العقوبة.