اعتداء على جهاز “ساهر” بطريق بلغازي – الداير بني مالك

بلادي – الرياض : اعتدى مجهولون على أحد أجهزة الرصد الآلي لمخالفات السرعة “ساهر” بطريق بلغازي المتجه لمحافظة الداير بني مالك. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بعملية الاعتداء؛ ووفقاً لصحيفة “سبق” فإن عدداً من أجهزة “ساهر” بذات الطريق تعرضت لاعتداءات مماثلة من قبل. وذكرت مصادر أن الموقع الذي وُضع به الجهاز يُعد من أكثر المواقع التي شهدت حوادِث مرورية قاتلة في وقت سابق.

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