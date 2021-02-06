“الأرصاد” تفسر الظاهرة الجوية التي حدثت قبالة ساحل جدة وتوضح اسمها

بلادي – الرياض :
أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الظاهرة الجوية قبالة ساحل جدة تُسمى “شواهق مائية”.
وأوضح أنها ترتبط بالعواصف الرعدية الشديدة، وغالبا تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، ورُصدت في بعض المناطق سابقاً.
وكانت مقاطع فيديو أظهرت لحظة تشكل لسحب ممطرة قبالة سواحل جدة صباح اليوم (السبت).
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