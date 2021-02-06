البقمي إلى رتبة مقدم

دوت الخليج -أحمد السبيعي

قلد سعادة قائد مدينة تدريب الامن العام بمنطقة مكه المكرمه العقيد ركن أحمد عبدالله الميمان. المقدم/ فهد محماس البقمي بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته /

وقد عبر البقمي عن سعادته بهذه المناسبة موكداً أنها ستكون عوناً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن

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