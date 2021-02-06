منقية البعيجان نخبوية .. وصاحبها يرفض الملايين

البعيجان يكشف حقيقة عرض شراء10 فرديات بقيمة 110 مليون ريال.

دوت الخليج ـ حمد الجمهور

كشف الشيخ عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي مالك قطامات الحاصلة على النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته الرابعة والمراكز الأولى في الفردي جل في النسخة الخامسة للمهرجان عن عرض بقيمة 110 ملايين ريال لشراء 10 من منقيته قطامات من قبل شخصية معروفة مهتمة بالإبل .

وبين أنه رفض العرض محبة لمنقيته النخبوية والتأكيد على عدم التفريط بفرديات المنقية وتقديراً لجمهور قطامات.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الأمير: عبدالعزيز بن تركي بن سعود الكبير آل سعود وصاحب السمو الأمير: سعود بن فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود بحضور عدد من رجال الأعمال وملاك الابل والأصدقاء .

ورحب البعيجان بأصحاب السمو الامراء وضيوفه الكرام وشكرهم على تلبية الدعوة.. وأكد البعيجان أن هذه اللقاءات الأخوية فيها تواصل وتعبير عن المحبة والأخوة التي يتميز بها مجتمعنا المترابط بفضل الله وتوفيقه.

ونوه البعيجان بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله لنادي الابل وتطوير المهرجانات التي ينظمها.

الجدير بالذكر أن البعيجان حقق نخبة النخبة في الوضح بمنقيته الشهيرة قطامات من أول نسخة يشارك فيها بمهرجان الملك عبدالعزيز وأصبح هو المتسيد في هذا اللون رغم تواجد أسماء معروفة تمتلك الابل الطيبة الا انه حصل على الريادة بمنقيته الفريدة من نوعها التي تملكها بمبالغ طائلة عدت الصفقات الأكبر في حينها وحققت له الريادة .